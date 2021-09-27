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Григорий Явлинский попал в больницу в средне-тяжелом состоянии
27 сентября, 2021 11:11
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Kremlin Pool/Global Look Press
Основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский попал в больницу - у него проблемы с сердцем. Состояние политика оценивается как средне-тяжелое.
Явлинскому стало плохо в полночь с субботы на воскресенье. Он пожаловался на тяжесть в груди, затрудненное дыхание и учащенное сердцебиение.
Врачи диагностировали нарушение сердечного ритма. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Ранее у Явлинского уже были проблемы с сердцем. В 1998 году ему делали операцию на сердце.
Сегодня также стало известно о госпитализации в Коммунарку актрисы Ларисы Гузеевой.
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