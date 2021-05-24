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Греция предлагает России облегчить авиасообщение между странами
24 мая, 2021 15:28
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Pixabay
Греция предложила России организовать новые авиамаршруты между странами. Такое предложение сделал глава МИД Греции Никос Дендиас на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым
Россияне могут посещать Грецию при наличии сертификата о вакцинации, в том числе вакциной «Спутник V», либо отрицательного теста на COVID-19, либо теста на наличие антител.
По словам Дендиас, Греция предлагает организовать новые авиалинии для облегчения передвижения между Россией и Грецией, сообщает телеграм-канал «РИА Новости».
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