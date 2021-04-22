Грета Тунберг вернулась и отчитала мир за использование ископаемого топлива

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Во всем мире принимаются недостаточные меры по борьбе с климатическими изменениями, а страны и не спешат отказаться от использования ископаемого топлива, заявила экологическая активистка Грета Тунберг из Швеции на виртуальном климатическом саммите.

Этот факт она назвала «позором». По словам активистки, если стоит задача выполнить обязательства по Парижскому соглашению, «мы должны отменить дотации на ископаемое топливо». Тунберг отметила, что, с одной стороны, эксперты согласны в том, что поставленные странами в области климата цели недостаточны, с другой - инициативы политиков основываются на оптимистичных прогнозах по поводу технического прогресса, при том, что часть выбросов парниковых газов в атмосферу не учитывается, сообщает ТАСС.

Грета Тунберг стала известна широкой общественности в 2018 году. Тогда шведская школьница устроила забастовку возле здания парламента в Стокгольме, заявив, что отказывается ходить в школу по пятницам, пока политики не будут выполнять Парижское соглашение по климату.