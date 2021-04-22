Люди
СегодняПолитикаПроисшествияЛюдиЭкономикаСледствиеБизнесКультураНаука и медицина
Сегодня
Политика
Происшествия
Люди
Экономика
Следствие
Бизнес
Культура
Наука и медицина
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба». Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) признан иностранным агентом.
Лента новостей
Лента новостей
Новости – Люди
Русская планета
Люди

Грета Тунберг вернулась и отчитала мир за использование ископаемого топлива

Артем Денисов
22 апреля, 2021 23:22
2 мин
Артем Денисов
22 апреля, 2021 23:22
2 мин
Dogwoof Pictures/Keystone Press Agency
Dogwoof Pictures/Keystone Press Agency

Во всем мире принимаются недостаточные меры по борьбе с климатическими изменениями, а страны и не спешат отказаться от использования ископаемого топлива, заявила экологическая активистка Грета Тунберг из Швеции на виртуальном климатическом саммите.

Этот факт она назвала «позором». По словам активистки, если стоит задача выполнить обязательства по Парижскому соглашению, «мы должны отменить дотации на ископаемое топливо». Тунберг отметила, что, с одной стороны, эксперты согласны в том, что поставленные странами в области климата цели недостаточны, с другой - инициативы политиков основываются на оптимистичных прогнозах по поводу технического прогресса, при том, что часть выбросов парниковых газов в атмосферу не учитывается, сообщает ТАСС.

Грета Тунберг стала известна широкой общественности в 2018 году. Тогда шведская школьница устроила забастовку возле здания парламента в Стокгольме, заявив, что отказывается ходить в школу по пятницам, пока политики не будут выполнять Парижское соглашение по климату.

Поделиться
ТЕГИ
Экология
Топливо
Климат
Грета Тунберг
Парижское соглашение
поддержать проект
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
2 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШУ РАССЫЛКУ
Вы можете выбрать удобный Вам способ просмотра наших публикаций
Telegram
Изменить выбор подписки
СПАСИБО, ЧТО ПОДПИСАЛИСЬ НА РАССЫЛКУ
Подписаться на другие наши соц.сети
Вы уже подписаны
Ошибка!