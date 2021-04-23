Готовьте деньги: автоинспекторы начнут выписывать штрафы водителям по новым основаниям

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МВД подготовило проект постановления со штрафами для водителей по новым основаниям. Автоинспекторы получат право штрафовать за защитные пленки на фарах, использование зимней резины летом, за мешающий обзору видеорегистратор.

В 2020 году Госавтоинспекция подготовила первую редакцию документа, сейчас вышла вторая. В нем представлен новый перечень неисправностей и условий, при которых назначается штраф.

Так, штраф в размере 500 рублей назначается, если автомобиль обут в шипованные шины летом либо в летнюю резину зимой. Такое же наказание предусмотрено за отсутствующие или неработающие фароочистители. Документ закрепляет запрет на использование пленок на стеклах фар, которые водители используют для защиты стекол от камней.

Другое нарушение, за которое придется раскошелиться, - отсутствие противосолнечных козырьков и подушек безопасности, предусмотренных производителем, а также наличие предметов, закрывающих обзор, в том числе, видеорегистратор.

Предусмотрен штраф за деформированный бампер, если после ДТП его железная часть настолько выступает за пределы габаритов машины, что может нанести травму пешеходу.

Предложенные поправки находятся на изучении в Аналитическом центре при правительстве. Они должны вступить в силу 1 марта 2022 года, сообщает «Коммерсантъ».

Ранее сообщалось о штрафах до 50 тыс. рублей для российских автомобилистов.