Общество
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».
Новости Общество
Русская планета
Общество

Штрафы до 50 тысяч рублей ждут российских автомобилистов

Артем Денисов
25 января, 2021 04:23
2 мин
Артем Денисов
25 января, 2021 04:23
2 мин
рубли
Фото: pixabay.com

Стало известно о новых штрафах для рсосийских автомобилистов в 2021 году.

Как сообщил управляющий партнер компании «Позиция Права» Егор Редин, новая норма в Кодексе об административных нарушениях предполагает, что за разукомплектованные или брошенные автомобили грозит предупреждение или штраф в размере 1-3 тысяч рублей.

Кроме того, за мойку авто в запрещенных местах собственников будут наказывать штрафом до 2 тысяч рублей. До 50 тысяч рублей штрафа придется заплатить при отказе от медосвидетельствования при наличии в салоне автомобиля несовершеннолетнего. Кроме того, это нарушение может грозить лишением водительских прав до трех лет.

Также в текущем году продолжится внедрение процедуры оформления аварий без пострадавших по системе европротокола, сообщает «Прайм».

Напомним, в декабре 2020 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о новом порядке обжалования штрафов. Согласно документу, штрафы, которые были выписаны при помощи видео- и фотокамер без составления протокола, можно будет обжаловать в электронном виде.

Поделиться
ТЕГИ
автомобили
штрафы
автомобилисты
2 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШУ РАССЫЛКУ
Вы можете выбрать удобный Вам способ просмотра наших публикаций
Telegram
Изменить выбор подписки
СПАСИБО, ЧТО ПОДПИСАЛИСЬ НА РАССЫЛКУ
Подписаться на другие наши соц.сети
Вы уже подписаны
Ошибка!