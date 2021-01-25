Штрафы до 50 тысяч рублей ждут российских автомобилистов

Общество

Стало известно о новых штрафах для рсосийских автомобилистов в 2021 году.

Как сообщил управляющий партнер компании «Позиция Права» Егор Редин, новая норма в Кодексе об административных нарушениях предполагает, что за разукомплектованные или брошенные автомобили грозит предупреждение или штраф в размере 1-3 тысяч рублей.

Кроме того, за мойку авто в запрещенных местах собственников будут наказывать штрафом до 2 тысяч рублей. До 50 тысяч рублей штрафа придется заплатить при отказе от медосвидетельствования при наличии в салоне автомобиля несовершеннолетнего. Кроме того, это нарушение может грозить лишением водительских прав до трех лет.

Также в текущем году продолжится внедрение процедуры оформления аварий без пострадавших по системе европротокола, сообщает «Прайм».

Напомним, в декабре 2020 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о новом порядке обжалования штрафов. Согласно документу, штрафы, которые были выписаны при помощи видео- и фотокамер без составления протокола, можно будет обжаловать в электронном виде.