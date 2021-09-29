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Готовившего иски против итогов онлайн-голосования юриста КПРФ арестовали
29 сентября, 2021 15:08
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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Юриста московского отделения Коммунистической партии России Мухамеда Биджева заключили под стражу на 10 суток. Напомним, он занимался подготовкой исков об отмене результатов дистанционного электронного голосования на выборах в столице.
По словам пресс-секретаря фракции КПРФ в Мосгордуме Никиты Попова, Биджева арестовали на полторы недели по статье «организация несанкционированного мероприятия», передает «Интерфакс».
Вероятнее всего, речь идет об акции против фальсификаций на выборах, состоявшейся на Пушкинской площади в Москве 20 сентября. Биджев на ней присутствовал.
Ранее стало известно о намерении главы ЦИК Эллы Памфиловой разобраться с силовиками, мешающими коммунистам подавать иски в суд.
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