Готова ли Москва к голосованию без вранья

Выборы в Мосгордуму осенью этого года запомнятся не только скандалами с оппозицией, но и новой системой голосования на блокчейне: проголосовать можно будет прямо со смартфона. Правда, как и со сбором подписей у кандидатов, с системой голосования тоже не всё пошло гладко. Тестовое голосование провалилось, но, несмотря на это, власти заявили, что электронное голосование состоится при любых условиях. Разбираемся, как устроена новая система, и не пора ли подыскать ей альтернативу, благо до сентября время ещё есть.

Систему дистанционного электронного голосования на выборах депутатов Московской городской думы, которые пройдут 8 сентября, разработал Департамент информационных технологий (ДИТ) Москвы. 11 июля систему протестировали на студентах московских вузов – они выбирали председателя студсовета. ДИТ сообщил, что в тестировании приняли участие 1253 студента, всего было подано 1218 голосов.

Но в назначенный день тестового голосования система попросту зависла. Фактически в период тестирования можно было визуально наблюдать лишь за экраном со статистикой и печатающими устройствами. Принтеры не работали, информация о количестве проголосовавших не обновлялась, хотя голосование было в самом разгаре, указывается в отчёте общественной организации «Голос», следившей за ходом тестирования.

Более того - при проведении интернет-голосования были зафиксированы случаи нарушения тайны голосования. Также были зафиксированы случаи доступа к электронному бюллетеню и участия в тестовом голосовании третьих лиц, не зарегистрированных на портале mos.ru с помощью доступа к личному кабинету избирателя и его мобильному телефону.

Фото: golosinfo.org

Кроме того, сообщает «Голос», студенты в процессе получения электронного бюллетеня сталкивались с различными проблемами, которые в том числе приводили к потере возможности проголосовать: из-за настроек и версий браузера, степени заполненности личного кабинета или кратковременного разрыва связи. Таким образом, право на участие в голосовании нарушалось без возможности восстановления.

При этом, отмечает организация, участники наблюдения фактически не были допущены до технического контроля непосредственно электронной системы. В поддержании функционирования системы, в противоречие духу гласности выборов, участвует неопределенный круг лиц, вовлеченных в функционирование ИТ инфраструктуры города, но не в организацию электронного голосования, что может приводить к подобным или более серьезным сбоям. К тому же это существенно усложняет проведение выборов и контроль за ними, указано в отчёте.

На сайте Центризбиркома, к слову, есть новость о том, что тестирование завершилось, однако о сбоях там ни слова. ДИТ, в свою очередь, сообщил, что «незначительный сбой при тестировании системы электронного голосования в Москве никак не отразился на его результатах». А председатель Мосгордумы Алексей Шапошников выразил уверенность, что технические службы исправят те недочеты, которые выявили при проведении первого тестирования.

Как устроена система

Для того, чтобы получить доступ к возможностям системы, необходимо подать заявление через портал Mos.ru. Затем на почту или SMS должно прийти подтверждение, и пользователю останется лишь дождаться дня выборов и проголосовать удалённо, при помощи смартфона или компьютера.

Программное обеспечение, разработанное ДИТ в соответствии с требованиями Мосгоризбиркома, создано на основе технологии блокчейна. Электронный анонимный бюллетень будет храниться в блокчейн-системе, к которой подключено множество пользователей. При попытке изменить информацию все участники сети автоматически увидят произошедшие изменения.

Фото: Евгений Самарин / Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Электронный бюллетень для голосования аналогичен бумажному. На процедуру голосования отводится 15 минут — за это время избиратель должен поставить знак напротив одного из кандидатов. Информация о бюллетене не остается ни в браузере пользователя, ни на сервере администратора, что позволяет сохранить тайну голосования. Результат сразу отправляется в блокчейн-систему, в которой также проходит подсчет голосов.

Эксперимент по электронному голосованию на выборах в Мосгордуму 8 сентября пройдет в трех избирательных округах: № 1 (Зеленоград), № 10 (Северный, Лианозово, Бибирево) и № 30 (Чертаново Центральное, Чертаново Южное).

Эстонский опыт

Московские власти вдохновлялись системой выборов в Эстонии. Это, к слову, первая страна в мире, где можно голосовать через интернет: выборы по новой системе там проводятся с 2005 года. Ключевой элемент голосования – ID-карта с чипом, то есть цифровой паспорт: в настоящий момент в Эстонии такие есть почти у всех жителей страны. Чтобы проголосовать, нужен компьютер и кардридер, либо специальная сим-карта, так называемый Mobiil-ID, которую можно получить у любого из мобильных операторов Эстонии.

В 2017 году почти треть избирателей в Эстонии голосовали при помощи этой системы. В ней есть изъяны, признают эстонские власти: персональные компьютеры пользователей могут быть заражены вирусом, который способен вмешиваться в работу программы и отправлять на сервер голоса за определённых кандидатов. Кроме того, были найдены уязвимости в самих ID-картах. Тем не менее, опыт признан удачным. Да, повысить явку, как на то рассчитывали власти, особо не удалось. Зато выборы при использовании такой системы обходятся казне намного дешевле.

Главный принцип эстонской системы – абсолютная прозрачность. Доступ к исходному коду системы открыт для всех желающих, любой гражданин может проверить результаты собственного голосования, также власти регулярно проводят аудит системы и ведут журнал всех голосований. И ещё одна важная особенность – в течение определённого времени в процессе выборов можно переголосовать сколько угодно раз.

Российская система, разработанная ДИТ, отличается от эстонской. Как в плане контроля уровня доступа, так и в плане доступа наблюдателей к коду самой системы. Москвичи не смогут проверить свой голос, а также переголосовать в случае технических неполадок, либо если просто передумал.

Фото: offshorewealth.info

Интересно, что московские власти решились на эксперимент несмотря на то, что на федеральном уровне закон о дистанционном голосовании пока не принят. В апреле Мосгордума приняла собственный законопроект, который позволит организовать электронное голосование на выборах в Мосгордуму, однако эксперты указывают, что общественности пока не представлена техническая документация, отсутствуют общественные инструменты контроля за этой системой, а сама она будет размещаться на ресурсах, подконтрольных правительству Москвы. Впрочем, ДИТ обещает, что на следующем этапе тестирования все желающие программисты и специалисты по информационной безопасности могут принять участие в проверке системы на устойчивость.

К самой системе также есть вопросы. В апреле этого года «Ведомости» пытались найти конкурс на программно-аппаратное обеспечение дистанционного голосования в системе госзакупок и не нашли, получить ответ от ДИТ о том, когда это может произойти, к моменту выхода статьи газете также не удалось.

Между тем, в России уже есть аналогичные системы на блокчейне, которые доказали свою надёжность и успешно работают. Как пример – внутренняя платформа голосования «Партии роста» GLASS. В декабре прошлого года при помощи этой системы впервые в России было проведено тестовое внутрипартийное голосование. Планируется в дальнейшем подключить к системе персональные ID-карточки. Систему одобрили в ЦИК РФ, а итоги эксперимента по привлечению избирателей на участки на выборах мэра Москвы показали, что технология надёжна и работает.

Теперь мы точно знаем, что эту технологию можно использовать на всех видах выборов

– отметил председатель «Партии роста», бизнес-омбудсмен РФ Борис Титов.

Совершенно непонятно, зачем московские власти так спешат: цифровые паспорта с чипом и уникальным цифровым ID россиянам начнут выдавать лишь в следующем году, федеральный законопроект об электронных выборах ещё не готов, а документ, принятый Мосгордумой, не описывает, как именно с технической точки зрения будут учитываться голоса избирателей и как можно будет контролировать их подсчет в ходе выборов, не говоря уже к вопросам технических специалистов к самой системе.

В конце концов, как справедливо отметил Борис Титов, блокчейн-технологии могут дать фундаментальное изменение отношений между государством и обществом, людей между собой.

Это жизнь без вранья.

Похоже, что выборы в России пока что вряд ли станут прозрачнее, а ключевые проблемы российской избирательной системы просто перетекут в интернет.