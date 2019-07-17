Политолог считает, что за Майданом, событиями в Грузии и Навальным стоят спонсоры с Запада

Беспорядки, организованные соратниками блогера Алексея Навального, имеют зарубежное происхождение. Это мнение высказал политолог Юрий Кот в интервью корреспонденту iReactor.

В основу его суждений легли личные наблюдения и богатая информация, содержащаяся в фильме-расследовании «Анатомия протеста», показанном 16 июля редакцией Федерального агентства новостей (ФАН).

Фильм подробно и аргументировано рассказывает о грязных методах сторонников Алексея Навального, которые попытались прорваться в Московскую городскую думу за счет фальсификации подписей и подкупа избирателей.

Речь в репортаже, в частности, идет о юристе так называемого ФБК и одной из приближенных Навального Любови Соболь. Протеже блогера подключилась к предвыборной гонке, не имея четкой программы. Зато юрист, на счету которого нет ни одного крупного выигранного дела, успела засветиться в целом ряде скандалов. Так, в конце июня в Пресненском районе Москвы полиция обнаружила цех по подделке подписей в поддержку выдвижения Соболь на выборах в Мосгордуму. Аналогичные штабы впоследствии были найдены у других оппозиционеров — Ильи Яшина и Дмитрия Гудкова.

Примечательно, что одной только «рисовкой» подписей Любовь Соболь не ограничилась. Члену Общественной палаты РФ Илье Ремесло удалось выяснить, что в ходе подписной кампании ряд оппозиционеров, среди которых была и юрист ФБК, использовали данные умерших людей. При этом родственники покойных понятия не имели о том, что подписи их близких присвоили себе скандальные оппозиционные кандидаты.

Шумиха с подписными листами привела к тому, что эксперты избиркомов были вынуждены уделить повышенное внимание поданным кандидатами документам. В ходе проверки специалисты отказали в регистрации целому ряду претендентов на депутатские кресла. Так, в предоставленных Соболь подписях было обнаружено порядка 15% брака при максимально допустимом пороге в 10%. Это является прямым основанием для отказа кандидату в регистрации на выборах.

Возмущенные законными действиями Мосгоризбиркома оппозиционеры вместо того, чтобы признать собственные ошибки, решили пойти по излюбленному пути и устроили в Москве очередной незаконный митинг. Либералы активно созывали для участия в несогласованной акции всех своих сторонников, после чего вышли к зданию столичного избиркома, где открыто провоцировали сотрудников полиции. В конечном итоге они добились желаемого: обеспечивавшие безопасность на улицах столицы стражи порядка были вынуждены задержать провокаторов.

Судя по поведению оппозиционеров, организовавших провокации в Москве, беспорядки вызваны банальным желанием лишний раз напомнить о себе, причем не только общественности, но и западным спонсорам, которые, как известно, уже давно финансируют деятельность Навального и его сторонников. Такого мнения придерживается политолог Юрий Кот, который в беседе с iReactor рассказал о желании оппозиции разрушить Россию изнутри.

«То, что наша оппозиция является антирусской по сути своей и обслуживает интересы тех государств, которые хотели бы разрушить Россию, очевидно. Тут сомневаться не приходится. Все прекрасно понимают, что все эти катапульты и хороводы с протестами призваны качать общество и сталкивать людей лбами внутри России», — отмечает специалист.

Собеседник iReactor напомнил, что в истории России уже были такие случаи — стоит вспомнить лишь события, предшествовавшие Февральскому и Октябрьскому переворотам 1917 года. Уже тогда, по словам Кота, на территории страны орудовали своеобразные предшественники нынешних оппозиционеров.

«Сейчас идет очень хороший сериал по Первому каналу, в нем рассказывается об ужасах Российской империи накануне Февральского и Октябрьского переворотов. Тогда точно также поступали британские шпионы, немецкие, и сегодня к ним присоединились американские. Внутри страны находили таких Навальных, Соболей и остальных, в результате работы которых получалось пропагандировать и сталкивать лбами людей. То, что сейчас они это делают — хорошо, пускай. Тут важно, что люди это видят и понимают. Если у человека нет такого понимания, значит, человек не интересуется происходящим и у него нет понимания происходящего», — заявил эксперт.

Политолог уверен, что участники «вечного протеста» вроде Навального и Соболь – рудимент, без которого нынешняя Россия вполне может обойтись, ведь сами по себе такие персонажи не несут никакой пользы для страны, лишь разрушают ее изнутри.

«Такие, как Соболь и Навальный — обычные провокаторы. Как говорится, на то есть щука, чтобы карась не дремал. Не дай бог, чтобы к ним пришла власть. Все либералы и демократы, к которым приходила власть, становились самыми рьяными тиранами и деспотами. Поэтому Навальные — черви, прогрызающие гниющую плоть. Нормальный и здоровый организм может и без них», — добавил специалист.

Комментируя ситуацию с незаконными митингами, организованными Навальным и компанией, Юрий Кот не исключил, что эти акции вполне могут координироваться кураторами, причастными к протестам в Грузии и на Украине.

«Конечно, центр управления полетов у Навального, грузинских и украинских русофобов один. То, что они предлагают палаточные городки и прочие «скакуации», имеет свою цель. Я пережил два майдана. У нас кричались похожие речевки. Технологии и методички одни и те же. Работают кощунственно, и выводы делать никто не хочет», — считает политолог.

Призывы провалившейся на выборах в Мосгордуму команды Навального к выходу на акции протеста и организации палаточных городков в столице Кот считает прямым нарушением законодательства РФ. Эксперт напомнил, что ни сам блогер, ни его зарубежные спонсоры не могут быть выше российских законов, а следовательно — подобные провокации должны пресекаться правоохранителями.

«Палаточный городок Навального сегодня — концлагерь для всех русских завтра. Есть закон. Если Навальные, их кураторы из Госдепа и другие сверхчеловеки считают себя выше закона, то им к доктору или к историкам. Они очень хорошо помнят, кто такой Гитлер. Современное общество и человечество не приемлет такие вещи. Закон один для всех — и Навальный не исключение», — заключил Юрий Кот.