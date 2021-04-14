Государство подвергнет Навального медленной смерти? Рассказали о попытке «жестоко унизить» его в колонии

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Исполнительный директор международной правозащитной организации Human Rights Watch Кеннет Рот назвал происходящее с оппозиционером Алексеем Навальным в колонии «попыткой жестоко его унизить». Он указал, что доступа к заключенному нет, и правозащитники «буквально по крупицам» собирают информацию о событиях в тюрме.

Рот увидел попытки «сломать» политика в том, что, во-первых, над Навальным издевались в тюрьме. Его будили каждый час, чтобы проверить, не сбежал ли заключенный.

Во-вторых, у оппозиционера есть «явно есть две межпозвоночных грыжи», от которых он испытывает сильную боль. Среди других медицинских проблем Рот назвал респираторные заболевания и лихорадку. Несмотря на это, заметил правозащитник, «Навальному отказывают в предоставлении независимой медицинской помощи».

Это беспокоит правозащитников. В интервью «Дождю» Рот заметил, что если Навальный умрет в колонии, «мир будет в бешенстве».

Напомним, оппозиционер находится в покровской исправительной колонии № 2 с марта. Он жаловался на боли в спине и онемение ног. На его просьбы пригласить врача из Института им. Склифосовского в тюрьме не реагируют.

Ранее сообщалось, что Навальный подал в суд на колонию.