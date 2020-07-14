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Государственная дума рассмотрит запрет на усыновление детей для однополых пар

Антон Мельников
14 июля, 2020 19:14
1 мин
ввыпвы
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Члены Совета Федерации под руководством Елены Мизулиной внесли в Госдуму законопроект, который запрещает браки не только среди однополых пар, но и между теми, кто ранее свой пол сменил. Также будет рассмотрен запрет на усыновление детей для таких пар.

Кроме того, уточняются нормы, касающиеся отобрания ребенка, а также предлагается новая глава о временных мерах защиты ребенка, когда родители не могут осуществлять свои обязанности, сообщает ИА REGNUM.

Ранее стало известно, что Дума ограничит изъятие детей из семей без суда.

темы
дети
Госдума
семья
брак
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