Государственная дума рассмотрит запрет на усыновление детей для однополых пар

Общество

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Члены Совета Федерации под руководством Елены Мизулиной внесли в Госдуму законопроект, который запрещает браки не только среди однополых пар, но и между теми, кто ранее свой пол сменил. Также будет рассмотрен запрет на усыновление детей для таких пар.

Кроме того, уточняются нормы, касающиеся отобрания ребенка, а также предлагается новая глава о временных мерах защиты ребенка, когда родители не могут осуществлять свои обязанности, сообщает ИА REGNUM.

Ранее стало известно, что Дума ограничит изъятие детей из семей без суда.