Гостей на Кремлевскую елку не позовут

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Традиционная новогодняя елка в Государственном кремлевском дворце в этом году пройдет в онлайн-формате. Об этом рассказал председатель Московской федерации профсоюзов Михаил Антонцев.

По словам Антонцева, Кремлевскую елку будут транслировать по телевизору и в интернете, благодаря этому представление увидят миллионы зрителей. Гостей из соображений безопасности, связанных с пандемией коронавируса, не позовут.

Кремлевская елка пройдет с использованием спецэффектов и графики, пишет «РИА Новости».

В России рост числа новых случаев заражения коронавирусом может продолжаться еще в течение месяца. Об этом ранее заявил инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков.