По состоянию на 14 июля 10:30
Заболевших739 947
За последние сутки6 248
Выздоровело512 825
Умерло11 614
Общество
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Запрещенные организации
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
Сегодня Общество
Новости Общество
Русская планета
Общество

Гособвинение запросило сроки для членов «Нового величия»

Михаил Орлов
14 июля, 2020 18:28
2 мин
Новое Величие
Wikipedia

Государственное обвинение попросило суд приговорить троих обвиняемых по делу «Нового величия» к реальным срокам лишения свободы. Для остальных прокуратура просит условные сроки.

Наибольший срок прокуратура запросила для Руслана Костыленкова. Гособвинение считает необходимым лишить его свободы на срок в 7,5 лет. Для Петра Карамзина и Вячеслава Крюкова обвинение считает необходимым лишение свободы на срок в шесть лет.

Остальным фигурантам уголовного дела, по мнению прокуратуры, будет достаточно 6-6,5 лет условного лишения свободы, за исключением Анны Павликовой, для которой прокуратура запросила наказание в четыре года условно.

Запрошенный для Сергея Гаврилова, сбежавшего на Украину за политическим убежищем, на настоящее время неизвестен. По некоторым данным побег стал возможен благодаря несрабатыванию браслета, который должен был своевременно оповестить сотрудников ФСИН.

Прения, на которых гособвинение озвучило желаемые для обвиняемых сроки наказания многократно откладывались, и в итоге состоялись спустя почти полгода после ожидаемой даты, сообщает издание «РБК».

Ранее сообщалось, что фигуранты дела «Нового величия» вскрыли вены в суде.

темы
суд
уголовное дело
Новое величие
2 мин