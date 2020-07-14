Гособвинение запросило сроки для членов «Нового величия»

Общество

Wikipedia

Государственное обвинение попросило суд приговорить троих обвиняемых по делу «Нового величия» к реальным срокам лишения свободы. Для остальных прокуратура просит условные сроки.

Наибольший срок прокуратура запросила для Руслана Костыленкова. Гособвинение считает необходимым лишить его свободы на срок в 7,5 лет. Для Петра Карамзина и Вячеслава Крюкова обвинение считает необходимым лишение свободы на срок в шесть лет.

Остальным фигурантам уголовного дела, по мнению прокуратуры, будет достаточно 6-6,5 лет условного лишения свободы, за исключением Анны Павликовой, для которой прокуратура запросила наказание в четыре года условно.

Запрошенный для Сергея Гаврилова, сбежавшего на Украину за политическим убежищем, на настоящее время неизвестен. По некоторым данным побег стал возможен благодаря несрабатыванию браслета, который должен был своевременно оповестить сотрудников ФСИН.

Прения, на которых гособвинение озвучило желаемые для обвиняемых сроки наказания многократно откладывались, и в итоге состоялись спустя почти полгода после ожидаемой даты, сообщает издание «РБК».

Ранее сообщалось, что фигуранты дела «Нового величия» вскрыли вены в суде.