Фигуранты дела «Нового величия» вскрыли вены в суде

Двое фигурантов дела «Нового величия» — Руслан Костыленков и Вячеслав Крюков — вскрыли себе вены в зале суда.

Как сообщает RTVI со ссылкой на адвоката Александра Лупашко, их вывели из зала суда и вызвали скорую помощь.

По данным издания, перед случившимся судья отказал обвиняемым в изменении меры пресечения. Защита просила для обвиняемых домашний арест или подписку о невыезде.

По делу «Нового величия» проходят десять человек. Их обвиняют в создании одноименного экстремистского сообщества, им может грозить до десяти лет колонии. На момент задержания одной из фигуранток дела, Анне Павликовой, не было 18 лет.