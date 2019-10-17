Фигуранты дела «Нового величия» вскрыли вены в суде
Двое фигурантов дела «Нового величия» — Руслан Костыленков и Вячеслав Крюков — вскрыли себе вены в зале суда.
Как сообщает RTVI со ссылкой на адвоката Александра Лупашко, их вывели из зала суда и вызвали скорую помощь.
По данным издания, перед случившимся судья отказал обвиняемым в изменении меры пресечения. Защита просила для обвиняемых домашний арест или подписку о невыезде.По делу «Нового величия» проходят десять человек. Их обвиняют в создании одноименного экстремистского сообщества, им может грозить до десяти лет колонии. На момент задержания одной из фигуранток дела, Анне Павликовой, не было 18 лет.
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