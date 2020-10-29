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Гоша Куценко две недели боролся с коронавирусом и дал важный совет

Дмитрий Байков
29 октября, 2020 11:18
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фото: Flickr

Звезда российского кино Гоша Куценко сообщил, что вылечился от коронавируса. Сейчас он уже выписан из больницы.

По словам заслуженного артиста России, коронавирус – это самая тяжелая болезнь, которую ему приходилось переносить. Две недели врачи боролись за его здоровье. Куценко выразил слова благодарности всем медикам.

Таже Куценко призвал всех граждан в обязательном порядке носить маски и соблюдать социальную дистанцию и ограничительные меры, пишет «РИА Новости».

Куценко был госпитализирован с диагнозом коронавирусная инфекция. Об этом актер рассказал в своем Instagram-аккаунте.

«Я приболел! Берегите себя! Ковид – коварнейший̆ персонаж! Вот и мне пришлось его исполнить!», – написал Куценко.

темы
Россия
общество
кино
коронавирус
Гоша Куценко
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