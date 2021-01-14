Голубь из США совершил «незаконную» эмиграцию в Австралию. Птицу хотят убить

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В Австралии житель пригорода Мельбурна нашел на своем участке ручного спортивного голубя. Об этом пишет агентство Associated Press.

Мужчина выяснил, что птица зарегистрирована в США, где пропала накануне голубиных гонок. Предположительно, голубь пересек Тихий океан, преодолев около 13 тыс. километров на грузовом судне.

В службе по карантину и инспекции есть опасения по поводу болезней, которые могут быть обнаружены у птицы. Представители ведомства связались с обнаружившим голубя мужчиной и попросили его поймать птицу. Вероятного переносчика вирусов могут уничтожить, пишет «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что в Кении выявлены 16 новых и абсолютно уникальных штаммов коронавируса.