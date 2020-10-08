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Главу Русской православной церкви поместили на карантин после контакта с зараженным

Лилия Караева
8 октября, 2020 12:39
1 мин
Патриарх Кирилл
Foto.patriarchia.ru

Главу Русской православной церкви патриарха Кирилла отправили на карантин после недавнего контакта с заболевшим коронавирусом. 73-летний епископ находится «в добром здравии».

О карантине патриарха стало известно из письма наместнику Троице-Сергиевой лавры епископу Фоме. В послании говорится, что «время, необходимое в соответствии с медицинскими предписаниями для моего личного карантина, еще не истекло».

Посещение лавры было запланировано на 8 октября. В этот день отмечается день памяти преподобного Сергия Радонежского, пишет Lenta.ru.

В России за последние сутки выявили 11 493 новых случая коронавирусной инфекции. Суточный прирост приближается к пиковым майским значениям. Пандемия увеличила спрос на кремацию в Москве.

темы
коронавирус
карантин
патриарх Кирилл
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