Новости Общество
Общество
Главу Русской православной церкви поместили на карантин после контакта с зараженным
8 октября, 2020 12:39
1 мин
Foto.patriarchia.ru
Главу Русской православной церкви патриарха Кирилла отправили на карантин после недавнего контакта с заболевшим коронавирусом. 73-летний епископ находится «в добром здравии».
О карантине патриарха стало известно из письма наместнику Троице-Сергиевой лавры епископу Фоме. В послании говорится, что «время, необходимое в соответствии с медицинскими предписаниями для моего личного карантина, еще не истекло».
Посещение лавры было запланировано на 8 октября. В этот день отмечается день памяти преподобного Сергия Радонежского, пишет Lenta.ru.
В России за последние сутки выявили 11 493 новых случая коронавирусной инфекции. Суточный прирост приближается к пиковым майским значениям. Пандемия увеличила спрос на кремацию в Москве.
поддержать проект
1 мин