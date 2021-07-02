Главный тренер сборной России по футболу ответил на вопрос о своей отставке
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал новость о своей возможной отставке. По словам заслуженного мастера спорта страны, пока вопрос об увольнении не поднимался, но он готов к любым поворотам судьбы, поскольку выполняет всего лишь приказ «сверху».
«Мы занимаемся государственным делом. Меня никто не приглашал на должность, это назначение, которое не обсуждается, это приказ к исполнению», — заявил Черчесов.
Он подчеркнул, что в скором времени вопрос о его отстранении с должности будет решён в деловом формате, после детального обсуждения участия сборной РФ на Евро.
«Мы не в песочнице играем, а представляем страну. Давайте успокоимся», — цитирует главного тренера сборной России по футболу «Матч ТВ».
Ранее сообщалось о том, что РПЦ порекомендовала сборной России по футболу заручиться поддержкой священнослужителей — тогда дела в команде улучшатся.