Глава внешней разведки прокомментировал дело Ивана Сафронова

Общество

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Глава внешней разведки Российской Федерации Сергей Нарышкин заявил о том, что задержание Ивана Сафронова не связано с осуществляемой им профессиональной деятельностью.

Сергей Нарышкин отметил высокие профессиональные качества и подготовку служащих контрразведки Российской Федерация. Он также рекомендовал ни при каких обстоятельствах не пытаться воздействовать на следствие и не совершать действия, которые могут быть расценены как давление на следственные органы.

Глава службы внешней разведки также обратил внимание на то, что последнюю точку в вопросе о том, является ли обвиняемый виновным или нет в Российской Федерации ставит суд, сообщает агентство «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что стали известны условия содержания Ивана Сафронова в СИЗО.