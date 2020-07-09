Стали известны условия содержания Ивана Сафронова в СИЗО

Общество

Фото: Facebook

Задержанный Иван Сафронов, которого подозревают в государственной измене, в настоящее время находится в СИЗО Лефортово.

Как сообщил член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексей Мельников, в камере он один. У него есть телевизор без ТВ антенны. Сафронов пожаловался на боли в спине из-за сна на матрасе. Как отметил Мельников, члены ОНК попросили выдать другой матрас, сообщает телеканал «360».

7 июня сотрудники ФСБ задержали в Москве советника главы «Роскосмоса» и бывшего журналиста Ивана Сафронова. Он занял этот пост в мае 2020 года и занимался выстраиванием информационной политики госкорпорации, а также курировал некоторые спецпрограммы.

Задержание могло быть связана с подозрением советника в государственной измене, пишет Telegram-канал LifeShot. В «Роскосмосе» подтвердили задержание и указали, что оно не связано с текущей работой сотрудника.

Как пишет Telegram-канал Baza, задержание может быть связано с заметкой Сафронова в «Коммерсанте» от 18 марта 2019 года. В материале шла речь о контракте между Россией и Египтом на покупку наших истребителей Су-35. После выхода статьи госсекретарь США Майк Помпео стал угрожать Египту санкциями за покупку самолетов у России, а издание могли привлечь к ответственности за разглашение гостайны.

30-летний Сафронов - бывший сотрудник «Коммерсанта» и «Ведомостей». Он освещал деятельность оборонно-промышленного комплекса.

В мае 2019 года Сафронова уволили из «Коммерсанта» после 9 лет работы. С ним ушел редактор Максим Иванов. Увольнения потребовал владелец издания Алишер Усманов из-за статьи о возможной отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.