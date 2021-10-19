Глава СПЧ Валерий Фадеев хочет решить судьбу Единого миграционного центра
Глава Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев попросил главу МВД РФ Владимира Колокольцева и мэра Москвы Сергея Собянина перенести Единый миграционный центр (ЕМЦ) в Сахарово.
Наличие миграционного центра в подмосковной деревне Путилково возмущало местных жителей, которые в течение нескольких лет ходатайствовали о переносе структуры в другое место. Толпы мигрантов поблизости к жилью вызывали беспокойство у граждан. СПЧ и его глава Валерий Фадеев откликались на просьбы жителей, отправляя запросы и предложения в различные инстанции. В итоге мигранты ушли из Путилково.
18 октября 2021 года после оглашения планов переноса Единого миграционного центра из Путилково в Сахарово обратились жители посёлка Сосенское города Москвы обратились в Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.
Напомним, что ранее из-за массовых жалоб в Совет советник Президента РФ, глава СПЧ Валерий Фадеев призывал МВД России и губернатора Московской области перенести Единый миграционный центр подальше от населённых пунктов. Тогда и появились планы организовать его на базе действующего центра в Сахарово. Однако теперь это вызвало волну обеспокоенности у местных жителей.
«Совет ранее выступал в поддержку данного решения, однако отмечал необходимость принятия взвешенных логистических решений. С сентября жители поселения Сосенское отмечают возросший пассажиропоток мигрантов, связанный с открытием движения автобусов от станции метро «Прокшино» до Сахарово. По мнению обратившихся, на территории поселения находится большое количество так называемых «резиновых квартир», где регистрируются мигранты, работающие на оптовом рынке «Фуд Сити» и строительном рынке «Славянский мир». Заявители указывают, что криминогенная ситуация ухудшается. Просим Вас обратить внимание на доводы, изложенные в прилагаемом обращении», – пишет Фадеев в письме Владимиру Колокольцеву.
«Решению описанной проблемы могла бы способствовать дальнейшая диверсификация транспортных потоков, в частности, использование ветки МЦД-2. Просим Вас поручить проработать предложения, изложенные в прилагаемом обращении», – отмечается в письме Фадеева к мэру.