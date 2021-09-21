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Жители добились переноса миграционного центра из Путилково
21 сентября, 2021 19:07
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russianmigration.ru
Миграционный центр в Путилкове закроется в ноябре 2021 года, обнадёжил зампред правительства области Роман Каратаев. Для структуры подобрали другую площадку – в подмосковном Вороново. Там же в деревне Сахарово уже есть многофункциональный миграционный центр.
Переноса миграционного центра добились жители района, которые собрали более 4 тысяч подписей против размещения этого заведения рядом с ними. Горожан не устраивали толпы мигрантов, перекрытия дороги. Борьба велась несколько лет.
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