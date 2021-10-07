Новости – Люди
Люди
Глава Следственного комитета представит к награде избитого тремя кавказцами парня
7 октября, 2021 13:05
1 мин
1 мин
Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
Избитого дагестанцами в метро парня Романа Ковалева представят к награде. Соответствующее решение принял глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
Он дал поручение подготовить необходимые документы. Ковалев получит медаль «Доблесть и отвага».
Об этом сообщила Lenta.ru.
Ковалев без преувеличения стал национальным героем после того, как заступился за девушку в метро перед кавказцами. Его избили - у парня сломаны нос и кости лица. Он ждет операцию.
Ранее стало известно об указании Бастрыкина в отношении дагестанцев.
поддержать проект
Подпишитесь на «Русскую Планету» в Яндекс.Новостях
Яндекс.Новости