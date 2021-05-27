Глава Следственного комитета обвинил в казанской трагедии не скинувшихся на охрану родителей

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин назвал отсутствие охраны в гимназии № 175 в Казани причиной расстрела 9 человек. Он косвенно обвинил родителей учеников - те якобы отказались платить.

По словам Бастрыкина, у школы был заключен договор об охране. Директор учебного заяведения на вопрос, почему не охраняли школу, ответила ему, что «родители были против». На уточняющий вопрос Бастрыкина, почему, она промолчала.

«А я-то знаю, почему — родители должны были дать деньги на охрану, они отказывались. Охраны не было, хотя договор существовал», - сказал глава СК на военно-научной конференции в Москве. Его слова приводит РИА Новости.

До этого директор заявляла, что в последний раз охрана работала в марте 2020 года. С переходом детей на дистанционное обучение в ней перестали нуждаться, и договор с ЧОПом не был продлен. В школе работала вахтерша и была тревожная кнопка.

Ранее президент России Владимир Путин отказался лететь в Казань после ЧП в школе.