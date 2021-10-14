Глава СКР заинтересовался видеозаписью нового конфликта с кавказцами в метро
Видеозапись нового конфликта с кавказцами в московском метро заинтересовала председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Он потребовал доложить об обстоятельствах случившегося.
Об этом сообщает ТАСС. В пресс-службе ведомства пояснили, что Бастрыкин затребовал доклад от руководителя главного следственного управления по Москве Андея Стрижова.
Накануне стало известно о конфликте с кавказцами на станции «Текстильщики». Приезжие начали приставать к девушке, но за нее вступился молодой человек. Его поддержали другие пассажиры: они вызвали полицию и предупредили машиниста.
4 октября в столичном метрополитене дагестанцы избили 25-летнего Романа Ковалева, который также заступился за девушку. Он попал в больницу, а кавказцы - под уголовное дело о покушении на убийство. Бастрыкин наградил Ковалева медалью. Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал выплатить ему 2 млн рублей.