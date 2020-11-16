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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил о том, что в городе наблюдается «определённый дефицит некоторых препаратов» в аптеках. Он считает, что нехватка лекарств вызвана «ажиотажным спросом».

Беглов отметил, что, если бы горожане не скупали препараты, их хватило бы всем.

«Если антибиотики не скупать, как гречку, их хватит на всех», - заявил губернатор.

Градоначальник добавил, что дефицит — это временное явление, местные фармкомпании уже увеличили объём выпуска лекарств, передаёт telegram-канал Znak.com.

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