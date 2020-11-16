Новости Общество
Общество
Глава Санкт-Петербурга Беглов признал дефицит лекарств в городе обвинил в нём горожан
16 ноября, 2020 19:38
1 мин
kremlin.ru
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил о том, что в городе наблюдается «определённый дефицит некоторых препаратов» в аптеках. Он считает, что нехватка лекарств вызвана «ажиотажным спросом».
Беглов отметил, что, если бы горожане не скупали препараты, их хватило бы всем.
«Если антибиотики не скупать, как гречку, их хватит на всех», - заявил губернатор.
Градоначальник добавил, что дефицит — это временное явление, местные фармкомпании уже увеличили объём выпуска лекарств, передаёт telegram-канал Znak.com.
Ранее стало известно, что для российских больниц в РФ придумали новые правила выписки переболевших COVID-19.
ПОДДЕРЖАТЬ ПРОЕКТ
1 мин