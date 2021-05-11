Глава Минздрава рассказал о состоянии жертв стрельбы в казанской школе

Люди

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко прибыл в Казань после стрельбы в школе № 175. Он сообщил, что огнестрельные ранения получили 8 школьников, при этом шестеро учеников находятся в крайне тяжелом состоянии.

«В детской больнице находятся 18 пациентов, из них шестеро детей тяжелых, двое [находятся] в крайне тяжелом состоянии. Восемь детей получили огнестрельные пулевые ранения, остальные получили повреждения в результате травмирования осколками стекла и при эвакуации из здания», - сообщил Мурашко журналистам.

Он добавил, что в Казань прибыло 39 медицинских специалистов, в их числе анестезиологи, реаниматологи, хирурги, психиатры. Также дополнительно прибыли 13 психологов МЧС России.

Также решается вопрос о перевозке получивших ранения в Москву. Мурашко пояснил, что решение будет зависеть от состояния пострадавших, передаёт «ТАСС».

Напомним, утром 11 мая 19-летний Ильназ Галявиев открыл стрельбу в школе в Казани. На допросе преступник заявил, что он - бог.