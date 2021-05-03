Глава МИД Латвии после прогноза погоды пригрозил включить зиму в санкционный список

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После прогноза погоды, в котором синоптики пообещали ветер, дождь и снег, глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич пригрозил включить зиму в список персон нон грата.

Реагируя на прогноз погоды в стране, Ринкевич написал в Facebook: «Если так будет продолжаться, то зиму придется внести в список нежелательных для Латвийской Республики лиц, установив запрет на въезд в страну».

Понятно, что это шутка, но, как известно в каждой шутке есть доля правды.

Послы трех прибалтийских республик прибыли в МИД России на разговор.