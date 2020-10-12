Гидрометцентр: жителей Москвы и Подмосковья ждет возвращение августа

Фото: pixabay.com

На этой неделе жителей Москвы и области ждет «возвращение августа».

Как сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, погода в столичном регионе запаздывает на полтора месяца от нормы. По словам синоптика, погода в предстоящие дни будет «просто удивительной». 12 октября максимальная температура будет около +15 градусов, а во вторник и среду + 17…+19 градусов. Это выше нормы на шесть-восемь градусов.

Как отметил Вильфанд, такой температурный фон характерен для конца августа, сообщает телеканал «360».

Как сообщалось, теплая погода покинет регион к концу этой недели. Температура резко понизится на несколько градусов и будет находиться в климатической норме. Это связано с тем, что в минувшие выходные циклон ушел на восток, оставив в тыловой части холодные воздушные массы.