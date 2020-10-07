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Гидрометцентр предупредил россиян о предзимней погоде

Лилия Караева
7 октября, 2020 14:14
2 мин
Заморозки
Piqsels.com

В ближайшую неделю в некоторых регионах России будут заморозки, гололед и пыльные бури. Об этом сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

В Сибири наступит предзимняя погода. Температура воздуха опустится до минус 2-7 градусов.

В Красноярском крае и республике Хакасия будет гололедица. В Иркутске поднимется сильный ветер с порывами до 23 метров в секунду, начнется мокрый снег.

Заморозки ожидаются с 7 по 9 октября в Удмуртии, Кировской, Волгоградской, Ростовской, Астраханской областях. Начнет подмораживать до минус 2 градусов.

В Москве будет тепло до конца недели, постепенно температура будет понижаться на 1-2 градуса.

Как рассказала Паршина «Российской газете», на юге продолжится «бархатный сезон», который местами испортит пыльная буря. Она начнется в Ставропольском крае, Калмыкии и Ростовской области. Температура воздуха в Крыму составит 23-29 градусов, в Краснодарском крае будет еще теплее - в Сочи ожидается до 32 градусов.

Ранее ученые заявили, что нормальная погода уже не вернется в Россию, а нетипичных явлений будет все больше.

темы
Россия
погода
Гидрометцентр
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