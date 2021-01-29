Общество

Швейцарские ученые провели моделирование и оценили обстановку в горах Урала, где в 1959 году погибли участники группы Игоря Дятлова. Их версия трагедии сходится с той, что выдвинуло официальное ведомство, но имеет существенный корректив.

Руководитель Лаборатории моделирования снега и лавин Федеральной политехнической школы Лозанны Йохан Гауме и ученый Института геотехники Швейцарской высшей технической школы Цюриха Александр Пузрин смоделировали сход снежной плиты. По их подсчетам, лавина образовалась над палаткой туристов под воздействием ветра. Этому способствовало одно неверное действие группы: туристы прорубили снег для лагеря на склоне, чтобы защитить палатку от ветра, а в итоге он «нагонял» снег на снежную плиту. В какой-то момент пласт стал сползать вниз по склону.

Лавина обрушилась ночью - спустя 9-13 часов после того, как туристы выкопали разрез. Когда туристы услышали звук начинающейся лавины, они выскочили из палатки, не успев одеться. Снег сбил их с ног и разбросал по склону. Люди умерли от переохлаждения - в ту ночь температура воздуха составляла около минус 25 градусов.

Ученые подтвердили свою версию, смоделировав повреждения, которые могла нанести лавина, рассказывает ТК «Звезда». Отличие их версии от официальной состоит в том, что причиной трагедии была не классическая лавина, а снежный пласт небольшой толщины.

Ранее сообщалось, что родственники погибших на перевале Дятлова не примут результаты расследования Генпрокуратуры о том, что причиной трагедии стал сход лавины.