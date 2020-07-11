По состоянию на 11 июля 10:35
Заболевших720 547
За последние сутки6 611
Выздоровело 497 446
Умерло11 205
Общество
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Запрещенные организации
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
Сегодня Общество
Новости Общество
Русская планета
Общество

Появились первые сомнения в новой версии прокуратуры о гибели группы Дятлова

Кирилл Савушкин
11 июля, 2020 18:38
1 мин
Photo
Flickr

Адвокат Евгений Черноусов, представляющий интересы общественного фонда памяти группы Дятлова, заявил о том, что не разделяет взгляд Генпрокуратуры на произошедшую в 1959 году трагедию.

Черноусов заявил, что родственники не примут результаты проведенного расследования. «Мы не согласны, мы все проанализируем, что там прозвучало. Фактически ничего эта проверка не дала», - заявляет Черноусов.

В начале прошлого года, Генпрокуратура РФ инициировала расследование трагедии 60-летней давности. В субботу, 11 июля, ведомство обнародовало результаты, согласно которым, причиной гибели туристов стала снежная лавина.

темы
Генпрокуратура
адвокат
перевал Дятлова
1 мин