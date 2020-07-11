Появились первые сомнения в новой версии прокуратуры о гибели группы Дятлова

Общество

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Адвокат Евгений Черноусов, представляющий интересы общественного фонда памяти группы Дятлова, заявил о том, что не разделяет взгляд Генпрокуратуры на произошедшую в 1959 году трагедию.

Черноусов заявил, что родственники не примут результаты проведенного расследования. «Мы не согласны, мы все проанализируем, что там прозвучало. Фактически ничего эта проверка не дала», - заявляет Черноусов.

В начале прошлого года, Генпрокуратура РФ инициировала расследование трагедии 60-летней давности. В субботу, 11 июля, ведомство обнародовало результаты, согласно которым, причиной гибели туристов стала снежная лавина.