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Генеральный секретарь ООН «топил» за «Спутник V», а укололся другим

Антон Мельников
29 января, 2021 21:13
1 мин
Антон Мельников
29 января, 2021 21:13
1 мин
Youtube / VICE News
Youtube / VICE News

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш сделал прививку от коронавируса. Об этом заявил его представитель Стефан Дюжаррик.

Он сообщил, что Гутеррешу поставили прививку вакциной, которая была разработана фармкомпанией Moderna из США, передаёт ФБА «Экономика сегодня».

Отметим, ранее Гутерреш заявлял о том, что ООН возлагает большие надежды на российскую вакцину «Спутник V» и выражал надежду на скорейшее одобрение препарата во Всемирной организации здравоохранения.

Между тем, «ПолитЭксперт» сообщил, что в Евросоюзе провалился старт массовой вакцинации от коронавируса.

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ООН
коронавирус
вакцина
вакцинация
Антониу Гутерреш
Moderna
1 мин
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