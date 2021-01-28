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Генсек ООН выразил надежду на скорейшую регистрацию российской вакцины ВОЗ

Антон Мельников
28 января, 2021 09:47
1 мин
Антон Мельников
28 января, 2021 09:47
1 мин
Youtube / EKOenergy ecolabel / Антониу Гутерриш
Youtube / EKOenergy ecolabel / Антониу Гутерриш

Генеральный секретарь Организации Объединённых Наций (ООН) Антониу Гутерриш надеется на то, что Всемирная организация здравоохранения выдаст одобрение российской вакцине от коронавируса так быстро, насколько это возможно. Об этом он заявил в ходе интервью.

Гутерриш пояснил, что ООН возлагает на российский препарат большие надежды и он может использоваться в различных гуманитарных миссиях организации. Единственным ограничением на использование вакцин для ООН является одобрение ВОЗ. Поэтому, Гутерриш ждёт её скорейшего одобрения.

«Я знаю, что в данный момент идут контакты между властями России и ВОЗ, надеюсь, что эти контакты приведут к тому, что она (вакцина из России) будет признана или сертифицирована ВОЗ так быстро, насколько это возможно, - рассказал генсек ООН в интервью «ТАСС».

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Россия
ООН
вакцина
ВОЗ
Антониу Гутерреш
1 мин
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