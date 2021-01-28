Генсек ООН выразил надежду на скорейшую регистрацию российской вакцины ВОЗ

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Генеральный секретарь Организации Объединённых Наций (ООН) Антониу Гутерриш надеется на то, что Всемирная организация здравоохранения выдаст одобрение российской вакцине от коронавируса так быстро, насколько это возможно. Об этом он заявил в ходе интервью.

Гутерриш пояснил, что ООН возлагает на российский препарат большие надежды и он может использоваться в различных гуманитарных миссиях организации. Единственным ограничением на использование вакцин для ООН является одобрение ВОЗ. Поэтому, Гутерриш ждёт её скорейшего одобрения.

«Я знаю, что в данный момент идут контакты между властями России и ВОЗ, надеюсь, что эти контакты приведут к тому, что она (вакцина из России) будет признана или сертифицирована ВОЗ так быстро, насколько это возможно, - рассказал генсек ООН в интервью «ТАСС».