Футболисты армейского клуба России отказались вакцинироваться от COVID-19
Игроки российского ФК из Москвы ЦСКА отказались получать вакцину от коронавирусной инфекции. Близкие к руководству армейского клуба источники заявили о том, что прививку не хотят делать все футболисты.
Известно, что в настоящее время препарат против COVID-19 получили только работники клуба, передаёт «Чемпионат».
Как только журналисты «занесли» футболистов в список антипрививочников, директор ФК по связям с общественностью Сергей Аксёнов выступил с заявлением.
«Это полная ерунда. Никакого коллективного решения не было», — подчеркнул он.
Также Аксёнов добавил, что у 85 процентов футболистов команды наблюдается высокий уровень антител, что «является медотводом», цитирует его Sport.ru.
Ранее стало известно о том, кто может стать новым главным тренером сборной России по футболу.