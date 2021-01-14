«Футболиста» навсегда лишат возможности пользоваться метро за чеканку на рельсах

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Необычный инцидент произошел в петербургском метро 13 января. На станции метро «Звенигородская» незадолго до прибытия поезда мужчина спрыгнул на пути и начал чеканить мяч.

За такую выходку петербургское метро собирается навсегда запретить этому парню пользоваться подземкой. На этот раз «футболисту» удалось уйти от стражей порядка. Отмечается это не первое подобное нарушение со стороны молодого человека, сообщает телеграм-канал «Baza».

Ранее сообщалось, что в Москве разыскиваемый преступник не надел перчатки в метро и был задержан.