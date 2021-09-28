ФСБ рассекретила архив об уничтожении нацистами больных еврейских детей на Кавказе
Управление ФСБ по Крыму и Севастополю рассекретило документы об убийстве нацистами 47 детей на курорте «Теберда» в годы Великой Отечественной войны. Большинство ребят страдали костным туберкулезом и не могли самостоятельно передвигаться.
Речь идет об убийстве детей еврейской национальности в 1942 году. Главный врач оккупированного фашистами курорта составлял списки этих детей.
Несовершеннолетних эвакуировали в «Теберду» из разных санаториев Советского Союза. Маленьким пациентам соврали, что перевезут их в детский дом. Они догадались, что их повезут убивать, и заплакали.
47 полураздетых детей от 3 до 19 лет сложили в душегубку один на другого, сказано в рассекреченных документах. Машину отогнали в лес, а после отравления детей газом свалили тела в Тебердинское ущелье. Об этом рассказывает «Интерфакс».
Жертв могло быть больше, но шестеро детей избежали расправы. Это случилось благодаря тому, что при поступлении в санатории врачи не указали или вписали другую национальность.
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