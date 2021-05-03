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В России рассекретили первое в истории СССР дело о педофиле-герое Великой Отечественной войны

Антон Мельников
3 мая, 2021 18:45
3 мин
Антон Мельников
3 мая, 2021 18:45
3 мин
Zamir Usmanov/Russian Look
Zamir Usmanov/Russian Look

В России рассекретили документы времен СССР об инциденте в Забайкалье. Согласно им, мужчина, который во времена Великой Отечественной войны дошел до Берлина и получил множество наград, насиловал дочь-пятиклассницу по возвращении на родину. Рассекреченные материалы попали в распоряжение газеты «Московский комсомолец».

Инцидент с сексуальным насилием Забайкалье произошел еще 1955 году, однако материалы следствия были засекречены до настоящего момента и появились в публичном доступе впервые.

По данным «Московского комсомольца», мужчина прошел Великую Отечественную войну, в том числе был награжден за взятие Берлина и освобождение от нацистских захватчиков Праги, кроме того, он был награжден орденом Красной Звезды.

Спустя некоторое время после возвращения с войны мужчина был приговорен к 7 годам лишения свободы из-за убийства односельчанина во время пьяной потасовки. На свободу преступник был выпущен досрочно.

Издание сообщает, что по возвращении домой, в первый же день мужчина изнасиловал старшую дочь-пятиклассницу. При этом в доме находились его жена и еще четверо детей.

Далее девочке пришлось перенести издевательства и избиения от отца-педофила. В частности, он запрещал ей контактировать со сверстниками и принуждал пить спиртовую настойку на перце. В тюрьме он услышал, что настоянный на перце спирт помогает прервать нежелательную беременность.

Сообщается, что семья насильника о его преступлениях не знала, поскольку жена и остальные дети спали в другой комнате.

Позднее пострадавшая девочка решилась сообщить о насилии самостоятельно, после того как посмотрела французский фильм «Плата за страх».

Обратившись в больницу, она выяснила, что забеременела от насильника и сделала аборт. После она обратилась с заявлением в правоохранительные органы.

Спустя полтора месяца суд постановил лишить отца-насильника родительских прав, а также приговорил мужчину к 20 годам лишения свободы, сообщает «Московский комсомолец».

В соответствии с требованиями российского законодательства, имена насильника и пострадавшей девочки были скрыты.

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ТЕГИ
СССР
Насилие
Великая Отечественная Война
Педофилия
Сексуальное насилие
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