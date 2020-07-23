ФСБ провела спецоперацию по задержанию 22 террористов

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Сразу в трех российских регионах сотрудники ФСБ произвели задержание 22 участников международной террористической организации «Исламское движение Узбекистана» (запрещена в России).

Спецоперации при участии МВД и Росгвардии проходили в Красноярском крае, Москве и Новосибирске, сообщили в пресс-службе ФСБ.

Члены организации призывали к совершению преступлений террористического характера, вербовали людей для отправки в Сирию, а также собирали деньги для нужд боевиков.

При задержании у них были обнаружены и изъяты запрещенная религиозная литература, пропагандистские видеоматериалы, а также паспорта с ложными данными, пишет «РИА Новости».

Ранее оперативники ФСБ предотвратили теракт в Хабаровске, который готовился в местах массового скопления людей.