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ФБР займется взломами аккаунтов знаменитостей в Twitter

Антон Мельников
16 июля, 2020 21:55
1 мин
ф
Pixabay

Федеральное бюро расследований США (ФБР) ведет расследование по поводу серии взломов аккаунтов в социальной сети Twitter 15 июля.

Атака происходила в несколько волн. Среди прочих, хакерам удалось заполучить аккаунты Джо Байдена, Билла Гейтса и Илона Маска. На взломанных страницах были размещены сообщения, призывающие читателей отправить по указанному адресу электронного кошелька биткоины.

The Independent, сообщает, что в настоящее время следственные органы ведут расследование. Ни ФБР, ни Twitter публично не подтвердили информацию о расследовании.

Ранее спецслужбы Великобритании заявили, что хакеры, финансируемые российскими властями, пытались украсть данные о вакцине от коронавируса.

темы
социальные сети
ФБР
кибербезопасность
хакеры
взлом
Twitter
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