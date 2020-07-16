Французские полицейские обвиняются в удушении подозреваемого

Общество

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Троим французским полицейским предъявили обвинения в непредумышленном убийстве. Они задержали работника доставки, который после ареста скончался от удушья.

42-летний североафриканец Седрик Човиат скончался в больнице через два дня после жёсткого ареста. Порядка 20 секунд офицеры удерживали Седрика, прижав к асфальту. При этом на нем был мотоциклетный шлем. Согласно видеозаписям, прежде чем его тело «обмякло», он семь раз произнёс «Я задыхаюсь».

Задержанный был доставлен в больницу в критическом состоянии с переломом гортани, где умер от удушья.

В результате инцидента, троим полицейским предъявили обвинения в непредумышленном убийстве. Семья погибшего назвала обвинение слишком мягким и призвала запретить удушающие приемы, сообщает The Guardian. В стране прошла серия протестных акций, после которых бывший министр внутренних дел Кристоф Кастанер объявил о запрете на удушения при задержании. Это вызвало критику и забастовки со стороны полицейских, после которых решение отменили.

Ранее стало известно, что в США полицейские опять чуть не задушили коленом афроамериканца.