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Франция бьет антирекорд по числу заразившихся коронавирусом

Дмитрий Байков
25 сентября, 2020 08:50
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фото: Pixabay

Во Франции зафиксирован рекордно высокий прирост новых случаев коронавируса за сутки. Об этом сообщает санитарная служба страны.

За прошедшие сутки во Франции выявлено более 16 тысяч заразившихся COVID-19, это новый антирекорд за все время пандемии в стране. Скончались 52 человека.

Всего во Франции более 497 тыс. человек заразились коронавирусом, число летальных исходов достигло 31 511, пишет «Интерфакс».

В настоящее время во многих европейских странах ухудшилась ситуация с коронавирусом. Ученые основываясь на данных по первой волне коронавируса, с помощью математического моделирования ученые составили сценарий второй волны Covid-19 в Европе.

темы
общество
Франция
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