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Фото из автозаков больше не будет: работающим на митингах московским полицейским дали указания
28 сентября, 2021 11:44
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Dmitry Golubovich/Russian Look/
Московским полицейским дали указание по работе на митингах. Теперь после задержания они будут забирать телефоны в качестве доказательства нарушения.
Об этом пишет Telegram-канал Baza. В полиции решили использовать лазейку в законодательстве, при которой телефоны могут быть признаны «орудием совершения административного правонарушения».
Гаджет положат в специальный пакет и приобщат к делу. Когда технику вернут вадельцу - неизвестно.
Полиция сможет забирать телефоны без понятых. В случае, если кто-то будет возмущаться, пригрозят статьей, по которой полиция может изымать вещи с применением видеозаписи.
Ранее сообщалось о последствиях сливов и расследований в Беларуси. Милицию перевели на переписку обычной почтой и работу на бумаге.
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