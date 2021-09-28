После сливов и расследований работу действующих силовиков в Беларуси переводят на бумагу, обычную почту и CD-диски
Работу в белорусских отделах милиции переводят на бумагу, а коммуникацию - на переписку обычной почтой. Это последствия слитых разговоров и баз данных, а также недавних расследований.
У слитых разговоров несколько последствий. Во-первых, в отделах милиции стал недоступен онлайн-билинг - банк данных для отслеживания человека изъяли из территориальных РОВД.
Точки доступа остались в областных управлениях. Сотрудники отделов направляют запросы обычной почтой. Это снизило скорость реагирования на преступления в стране.
Из районных подразделений изъяли точки доступа к прослушиванию телефонных разговоров. Вероятно, в МВД могли подумать, что через них произошли сливы. Это еще одно неприятное следствие инцидента.
Отныне областные подразделения оформляют разговоры на CD-диски и высылают в районные отделы. Об этом пишет «Наша Нива».
МВД никак не комментировало сливы записей, на которых слышны голоса, похожие на действующих сотрудников. Не было комментариев о сливах из системы «Паспорт».