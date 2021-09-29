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Фонд борьбы с коррупцией* Алексея Навального перестал считаться иноагентом
29 сентября, 2021 21:50
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Созданный оппозиционным политиком Алексеем Навальным Фонд борьбы с коррупцией* исключен из списка организаций, которые считаются иноагентами. Исключение из реестра произошло по причине того, что фонд был ликвидирован. Об этом сообщила пресс-служба Минюста.
В ведомстве отметили, что данная процедура является исключительно технической.
Ранее стало известно, что список иноагентов полнился 24-я именами за день.
*Фонд борьбы с коррупцией продолжает считаться экстремисткой организацией и запрещен в РФ
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