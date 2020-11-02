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Фэнтези-писательницу Киру Измайлову обнаружили мертвой в ее московской квартире
2 ноября, 2020 14:47
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фото: Flickr
Фэнтези-писательницу Киру Измайлову обнаружили мертвой в ее московской квартире. На связь 37-летняя женщина перестала выходить около недели назад.
Приехавшие на место полицейские обнаружили дверь в ее квартиру незапертой. Тело женщины находилось на кухне. Эксперты установили, что она скончалась 3 дня назад.
Видимых признаков насильственной смерти не обнаружено. По факту смерти проводится проверка.
Самыми популярными произведениями Измайловой считаются «Странники», «Случай из практики», «Феи», «Школа спящего дракона», сообщает телеграм-канал «Mash».
Ранее сообщалось, что в Подмосковье был застрелен из арбалета владелец ООО «Мясная империя» Владимир Маругов.
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