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Фэнтези-писательницу Киру Измайлову обнаружили мертвой в ее московской квартире. На связь 37-летняя женщина перестала выходить около недели назад.

Приехавшие на место полицейские обнаружили дверь в ее квартиру незапертой. Тело женщины находилось на кухне. Эксперты установили, что она скончалась 3 дня назад.

Видимых признаков насильственной смерти не обнаружено. По факту смерти проводится проверка.

Самыми популярными произведениями Измайловой считаются «Странники», «Случай из практики», «Феи», «Школа спящего дракона», сообщает телеграм-канал «Mash».

Ранее сообщалось, что в Подмосковье был застрелен из арбалета владелец ООО «Мясная империя» Владимир Маругов.