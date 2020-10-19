Фейковые новости оказались полезными для человека

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Американские ученые доказали, что ознакомление человека с фейковыми новостями делает его более критичным и улучшает память для запоминания настоящих и правдивых событий. Результаты их исследований опубликованы в журнале Psychological Science.

В результате проведенных исследований, ученые пришли к выводу, что воспоминания о дезинформации могут сделать человека критичнее и улучшить память на реальные события и достоверную информацию.

Специалисты продолжат исследование влияния фейковых новостей на человека, так как они являются существенной проблемой современных средств массовой информации, пишет «Naked Science».

Теперь попробуйте разобраться - это фейковая новость или правдивая. Около 66 миллионов лет назад произошло падение астероида Чиксулуб на Землю. Удар был настолько мощным, что это привело к глобальному похолоданию, которое вызвало вымирание динозавров.