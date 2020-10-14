Названа основная причина массового вымирания динозавров

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Около 66 миллионов лет назад произошло падение астероида Чиксулуб на Землю. Удар был настолько мощным, что это привело к глобальному похолоданию, которое вызвало вымирание динозавров.

Американские исследователи пришли к выводу, что именно падение астероида привело к массовому вымиранию динозавров и завершило длительную эволюционную историю многих других животных и растений, существовавших десятки миллионов лет назад.

Астероид упал на богатую углеродом геологическую платформу, что вызвало частичное испарение данного вещества с большим выбросом частиц пыли и сажи. Самая большая часть пирогенных частиц попала в атмосферу единовременно, а их источником является сам удар.

По мнению ученых, возникшие пожары оказали меньшее влияние на глобальный климат и вымирание динозавров, пишет «Naked Science».