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Названа основная причина массового вымирания динозавров

Дмитрий Байков
14 октября, 2020 08:45
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фото: Pixabay

Около 66 миллионов лет назад произошло падение астероида Чиксулуб на Землю. Удар был настолько мощным, что это привело к глобальному похолоданию, которое вызвало вымирание динозавров.

Американские исследователи пришли к выводу, что именно падение астероида привело к массовому вымиранию динозавров и завершило длительную эволюционную историю многих других животных и растений, существовавших десятки миллионов лет назад.

Астероид упал на богатую углеродом геологическую платформу, что вызвало частичное испарение данного вещества с большим выбросом частиц пыли и сажи. Самая большая часть пирогенных частиц попала в атмосферу единовременно, а их источником является сам удар.

По мнению ученых, возникшие пожары оказали меньшее влияние на глобальный климат и вымирание динозавров, пишет «Naked Science».

темы
ученые
динозавры
астероид
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