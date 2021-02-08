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Общество

Федеральное государственное ведомство «отняло» у России Крым

Антон Мельников
8 февраля, 2021 20:07
1 мин
Антон Мельников
8 февраля, 2021 20:07
1 мин
Telegram-канал «Подъём»
Telegram-канал «Подъём»

Федеральное агентство по туризму России (Ростуризм) на своём официальном сайте, добавило в раздел об электронных визах, карту РФ. При этом, территория Крыма на изображении была окрашена цветом отличным от цвета страны. Территория Россия имела серую окраску, в то время как полуостров был зеленого цвета, таким образом Крым «отделился» от страны.

На неточность обратил внимание Telegram-канал «Подъём». Позднее досадную ошибку на сайте исправили.

Отметим, в 2020 году Госдума РФ приняла закон, который предусматривает ответственность за призывы к отчуждению территорий России. Рассуждения о статусе Крыма в соцсетях и СМИ может быть приравнено к экстремистской деятельности.

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