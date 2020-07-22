Госдума одобрила запрещающий сомневаться в статусе Крыма закон

Политика

Фото: Госдума России

Госдума России приняла в третьем чтении закон, предусматривающий ответственность за призывы к отчуждению территорий России. Теперь рассуждение о статусе Крыма в соцсетях и СМИ будет приравниваться к экстремистской деятельности.

Согласно тексту закона, экстремистской деятельностью будет считаться нарушение территориальной целостности РФ, в частности, отчуждение части ее территории (за исключением делимитации, демаркации, редемаркации государственной границы с сопредельными государствами). Ранее экстремизмом признавалось только нарушение целостности РФ, без уточнения о части ее территории.

Для реализации закона в КоАП появится новая статья 20.3.2. По ней за первичные публичные призывы к отчуждению территорий РФ гражданам грозят штрафы от 30 тысяч до 60 тысяч рублей, для должностных лиц — от 60 тысяч до 100 тысяч, для юридических лиц — от 200 тысяч до 300 тысяч рублей.

Отдельное наказание предусмотено для пользователей интернета и СМИ: для граждан, опубликовавших призывы в Сети штраф составит от 70 тысяч до 100 тысяч рублей; для должностных лиц — от 100 тысяч до 200 тысяч рублей, для юридических лиц — от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.

Если же нарушитель повторит деяние в течение года, ему будет грозить уголовная ответственность.

Обновленная статья 280.1 УК РФ предусмотривает в таких случаях штрафы от 200 тысяч до 400 тысяч рублей, а также лишение свободы на срок до четырех лет.

Также чиновники предложили ввести новую статью 280.2 УК РФ («Нарушение территориальной целостности Российской Федерации»). По ней наказание за отчуждение части территории РФ или иные действия, направленные на нарушение территориальной целостности будут караться лишением свободы на срок до десяти лет.

Это первый закон, подготовленный после вступления в силу изменения в Конституцию РФ. Как подчеркивал ранее Председатель Госдумы Вячеслав Володин, «любые призывы отделить от России регион или его часть неприемлемы и должны строго пресекаться». Соответствующие поправки в УК РФ уже внесены, их рассмотрят в осеннюю сессию.строго пресекаться».