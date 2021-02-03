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ФБК выплатит Евгению Пригожину 88 млн рублей за «Московского школьника»

Марьям Ибрагимова
3 февраля, 2021 16:54
1 мин
Марьям Ибрагимова
3 февраля, 2021 16:54
1 мин
Соцсети
Соцсети

Верховный суд России отклонил кассационную жалобу российского оппозиционера Алексея Навального, Фонда борьбы с коррупцией (признан в РФ иноагентом) и юриста Любови Соболь. Они оспаривали решение нижестоящих инстанций о взыскании с них 88 миллионов рублей после обнародования в Интернете информации о деятельности комбината питания «Московский школьник».

В 2019 году ФБК опубликовал расследование, в котором бизнесмен и ресторатор Евгений Пригожин, а также его компания «Московский школьник» предстали не в лучшем свете. Сообщалось, что они поставляют в общеобразовательные учреждения и детские сады некачественную пищу. Арбитражный суд столицы РФ признал целых 17 высказываний в данном расследовании Навального и его команды недействительными и порочащими деловую репутацию.

Ранее сообщалось о том, что следственный комитет возбудил уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере против «спонсора» ФБК.

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ТЕГИ
Евгений Пригожин
ФБК
Любовь Соболь
Московский школьник
1 мин
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