Общество

Верховный суд России отклонил кассационную жалобу российского оппозиционера Алексея Навального, Фонда борьбы с коррупцией (признан в РФ иноагентом) и юриста Любови Соболь. Они оспаривали решение нижестоящих инстанций о взыскании с них 88 миллионов рублей после обнародования в Интернете информации о деятельности комбината питания «Московский школьник».

В 2019 году ФБК опубликовал расследование, в котором бизнесмен и ресторатор Евгений Пригожин, а также его компания «Московский школьник» предстали не в лучшем свете. Сообщалось, что они поставляют в общеобразовательные учреждения и детские сады некачественную пищу. Арбитражный суд столицы РФ признал целых 17 высказываний в данном расследовании Навального и его команды недействительными и порочащими деловую репутацию.

Ранее сообщалось о том, что следственный комитет возбудил уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере против «спонсора» ФБК.